La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano al Gemelli 

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano a Roma: dal 7 al 9 gennaio, i trofei più prestigiosi del tennis mondiale a squadre saranno esposti all’ingresso del Gemelli, per celebrare i successi delle Nazionali italiane maschile e femminile nel 2025. Il Policlinico universitario A. Gemelli Ircss sarà infatti tappa ufficiale del Trophy Tour 2025. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Non lasciamo nessuno solo’, promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Tennis & Friend, Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation e Fondazione Policlinico Gemelli.

Un’iniziativa che mette al centro le persone

“Portare la Davis Cup e la Billie Jean King Cup in un luogo di cura come il Gemelli significa dare un senso ancora più profondo a queste vittorie”, dichiara Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. “Il tennis italiano è cresciuto anche perché ha saputo mettere al centro le persone, non solo i risultati. Iniziative come questa raccontano cosa voglia dire restituire al Paese, e in particolare ai più fragili, una parte della gioia e dell’energia che lo sport sa generare”. Un’iniziativa che mira anche a ricordare come lo sport rappresenti uno strumento di salute, prevenzione e inclusione.

Per Daniele Piacentini, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, la cura non è fatta solo di terapie mediche, ma anche di “attenzione al proprio stile di vita, in cui l’attività sportiva ricopre un ruolo centrale. Iniziative come questa testimoniano il valore di un’alleanza tra sanità, mondo accademico e sport, capace di portare un messaggio concreto di vicinanza ai pazienti, alle famiglie e a tutta la comunità ospedaliera e ci ricorda l’importanza di affrontare le sfide che la vita ci pone con determinazione, speranza e contando sulla nostra comunità di relazioni, come hanno dimostrato di saper fare i nostri atleti negli ultimi anni”.

Nell’area di ingresso del Gemelli, allestita a cura della Federazione Italiana Tennis e Padel, sarà possibile ammirare i due trofei mondiali. Un Led wall trasmetterà le immagini e i momenti più emozionanti delle vittorie del 2025, accompagnati da totem celebrativi e da un percorso immersivo dedicato alle imprese delle squadre nazionali di tennis.

Tennis & Friends 2026 in corsia al Gemelli

Da questo appuntamento riparte anche il tour Tennis & Friends 2026, che celebra il suo quindicesimo anno tornando proprio al Policlinico Gemelli, dove è nato, con l’iniziativa Tennis & Friends in corsia. Nel contesto dell’evento, venerdì 9 gennaio istruttori federali e campioni di tennis visiteranno alcuni reparti pediatrici per incontrare i bambini ricoverati e le loro famiglie, condividendo momenti di gioco e leggerezza. Scambi di pallina, sorrisi ed entusiasmo trasformeranno i reparti in spazi di incontro, dove lo sport diventa occasione di sostegno emotivo e vicinanza, un modo per ricordare ai piccoli pazienti che non sono soli.