Intossicazione alimentare, i numeri in Italia

Non sono state ancora chiarite le cause della morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita a Campobasso, ma il sospetto è che si sia trattato di una gravissima forma di intossicazione alimentare. Si tratta di “episodi che si verificano ancora di frequente e possono rivelarsi insidiosissimi. Quanto accaduto a Campobasso potrà essere chiarito solo in seguito all’autopsia”, sottolinea a LaPresse l’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi.

Ma come difendersi? Occorre prestare sempre attenzione “alle condizioni di conservazione e all’aspetto dei cibi. In particolare nel caso di prodotti preparati in casa: una intossicazione alimentare può purtroppo portare al decesso, come abbiamo visto in questi giorni”, ammonisce Ciccozzi. Ma cerchiamo di inquadrare meglio il fenomeno.

Intossicazione alimentare: i focolai in Italia e i numeri

Nel 2024, stando ai dati del report “The European Union One Health 2024 Zoonoses Report” – cui hanno collaborato esperti dell’Istituto Superiore di Sanità – in Italia sono stati riportati 200 focolai epidemici di origine alimentare (il 3% di tutti i quelli riportati nell’Unione europea). Questi focolai hanno coinvolto 2.816 persone, causando 338 ospedalizzazioni e 4 morti. Un numero che “è stato il più alto negli ultimi 10 anni”, si legge nel report.

La Salmonella è stata all’origine del maggior numero di focolai, ma gli esperti citano anche l’elevato impatto del norovirus, mentre la Listeria monocytogenes è stata l’agente responsabile del più alto numero di ricoveri e decessi. Per 55 focolai epidemici non è stato possibile identificare l’agente causale. Sempre in base ai dati, la campilobatteriosi è stata in Italia la zoonosi più frequentemente riportata, seguita dalla salmonellosi (un andamento epidemiologico analogo si osserva in Europa).

La top 4 in Italia e il decalogo per la sicurezza

Guardando in generale gli ultimi dati, in Italia sono state 2.779 le notifiche di campilobatteriosi – malattia infettiva causata dal batterio Gram negativo Campylobacter – per il 2024, in aumento rispetto all’anno precedente (2.363 casi). I casi salmonellosi appaiono invece in diminuzione (2.637 nel 2024, corrispondenti a un -20,9%), mentre la listeriosi e le infezioni da STEC (Escherichia coli produttori di tossina Shiga) si piazzano al terzo e quarto posto per numero di casi di intossicazione alimentare in Italia.



Ecco infine le 10 regole per la sicurezza alimentare a casa stilate dagli esperti dell’Iss.