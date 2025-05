Il progetto è stato sviluppato in tre fasi, che hanno interessato il potenziamento delle infrastrutture, la logistica e la produzione

Il Gruppo Esaote, primo produttore italiano e tra i leader mondiali nel settore dell’imaging medicale – ecografia, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità – ha presentato oggi a Firenze, presso la sede della Regione Toscana, il progetto “Made in Tuscany”, importante investimento industriale che consolida la presenza di Esaote sul territorio toscano e segna l’avvio di una nuova filiera dedicata al biomedicale.

Il progetto è stato sviluppato in tre fasi, che hanno interessato il potenziamento delle infrastrutture, la logistica e la produzione, di cui le prime due hanno comportato un investimento di 8 milioni di euro. Esaote, infatti, ha continuato a investire nel Centro di eccellenza per la produzione di sonde e trasduttori ecografici a Firenze, nella sede di via di Caciolle, dotandosi dei più moderni sistemi di produzione, di tecnologie abilitanti Industria 4.0 e di un impianto fotovoltaico per autoproduzione di energia.

Ha adottato una “logistica high-tech”, fondamentale per la corretta movimentazione, stoccaggio e trasporto di un apparato biomedicale, per attività svolte nell’HUB di Calenzano (Firenze), da dove gli ecografi Esaote vengono spediti al cliente finale in tutto il mondo.

Per la produzione di una innovativa piattaforma ecografica, Esaote ha individuato un partner tecnologico – MB Elettronica, con sede operativa a Cortona (Arezzo), attivo da oltre 50 anni nel settore dell’elettronica avanzata, al quale sono stati affidati la realizzazione delle schede elettroniche e l’assemblaggio dei nuovi ecografi di ultima generazione, nelle due versioni, carrellata e portatile, per un valore di produzione atteso per il 2026 di 20 milioni di euro.

Questa partnership è il più recente tassello della filiera produttiva-logistica “Made in Tuscany” per avviare la quale Esaote ha investito ad oggi 2 milioni di euro e che ha permesso di riportare in Italia produzioni realizzate prima in Cina, ottimizzando così i flussi produttivi, riducendo criticità e tempi di approvvigionamento e dando vita a una filiera a chilometro zero.

“Siamo orgogliosi di aver attivato anche questa importante fase del progetto ‘Made in Tuscany’, che rafforza la nostra presenza in Toscana e conferma la nostra volontà, coerentemente con la mission di Esaote Health with Care, di contribuire attivamente al benessere del territorio in cui operiamo”, ha dichiarato Franco Fontana, Ceo del Gruppo Esaote.

“Crediamo nelle realtà produttive medio-piccole, che rappresentano un motore essenziale di competenze, qualità e innovazione – ha aggiunto Fontana – La sfida che abbiamo colto insieme a Regione Toscana con il Protocollo di Intesa è contribuire a farle crescere, catalizzando processi di sviluppo sostenibile e generando valore”.

Il progetto Made in Tuscany di Esaote si inquadra infatti nei principi del Protocollo di Intesa stipulato con Regione Toscana a inizio del 2024 con l’obiettivo di valutare e promuovere iniziative per il rafforzamento del sistema produttivo, tecnologico, formativo e di ricerca di Esaote sul territorio

.In questa ottica si inseriscono anche le numerose attività scientifiche di Esaote sul territorio, tra cui la partecipazione all’ecosistema “The Tuscany Health Ecosystem”, progetti di R&S con PMI e centri di ricerca, collaborazioni con università e strutture sanitarie, nonché iniziative scientifiche e formative in ambiti innovativi come l’AI, la tele-robotica e l’imaging muscoloscheletrico.

“Il progetto ‘Made in Tuscany’ costituisce un volano per il territorio”, ha sottolineato ilo presidente della Toscana Eugenio Giani. “E’ un progetto che lega ricerca e rafforzamento del trasferimento tecnologico e alimenta un ecosistema e una filiera di alta qualità da cui piccole e medie imprese toscane possono trarre benefici”.

