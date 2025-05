L'assessore Filippo Saltamartini: "Continuano a investire nella formazione del personale sanitario"

Si è concluso, con la cerimonia di consegna degli attestati all’INRCA, il percorso formativo regionale Infermiere di Famiglia o comunità (IFoC). Si tratta del primo corso che la Regione Marche ha organizzato per la formazione del personale infermieristico.

La formazione, valore strategico

Il vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini, ha voluto sottolineare il valore strategico dell’iniziativa: “Come Regione stiamo investendo in maniera importante nella formazione del personale sanitario, fattore che ci consente di innalzare ulteriormente il livello di eccellenza della sanità marchigiana e di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini marchigiani. Questo corso rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una sanità più vicina alle persone. Formare professionisti competenti e radicati nei territori significa garantire una risposta più umana ed efficace ai bisogni di salute dei cittadini. L’infermiere di famiglia è il volto nuovo di una sanità che sa ascoltare, accompagnare e intervenire in modo tempestivo”.

Cento professionisti coinvolti

Sono stati coinvolti 100 professionisti sanitari provenienti dalle diverse aziende sanitarie della Regione impegnati in un percorso formativo di 220 ore tra di lezioni teoriche, laboratori pratici e tirocini sul campo per un totale di 50 crediti ECM per questo primo corso promosso dalla Regione Marche, in collaborazione con INRCA, AST Pesaro Urbino e AST Fermo.

Gli esami finali

La giornata conclusiva ha visto lo svolgimento degli esami finali, con la presentazione dei project work realizzati da 30 allievi provenienti da INRCA e da AST Macerata.

L’infermiere di famiglia

“L’infermiere di famiglia – ha sottolineato il direttore Generale del l’INRCA Maria Capalbo – è una figura chiave per garantire continuità assistenziale, specialmente nei contesti domiciliari e comunitari, dove è fondamentale costruire una relazione di fiducia e prossimità con il paziente e i suoi familiari”. Il vicepresidente ha rivolto un ringraziamento particolare ai docenti, tutor, ai responsabili scientifici e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del percorso formativo, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni per il rafforzamento del sistema regionale.

