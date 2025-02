Il progetto finanzierà il corso di vela teorico-pratico destinato a persone con disagi psichici

Il progetto ‘Una Vela per tutti’ dell’Ancona Yacht Club è tra i beneficiari del bando regionale nell’ambito del PR FESR Marche 2021/2027 per la selezione di progetti da inserire in campagne di crowdfunding a favore delle imprese marchigiane. Il progetto ‘Una Vela per tutti’” finanzierà il corso di vela teorico-pratico destinato a persone con disagi psichici, integrando anche un percorso di psicoterapia.

Il progetto

Il corso è stato presentato questa mattina in Regione nel corso di una conferenza stampa, a cui ha partecipato l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini. Sono intervenuti, tra gli altri il vice sindaco di Ancona, Giovanni Zinni, il consigliere regionale Marco Ausili e rappresentanti dell’AST Ancona e dell’Ancona Yacht Club.

Crowdfundmatch

“A monte di questo progetto – ha spiegato l’assessore Antonini – ve ne è uno di cooperazione interregionale denominato Crowdfundmatch, che intende implementare le normative regionali in tema di crowdfunding, per incentivare l’utilizzo di tale strumento quale ulteriore canale di accesso al credito delle imprese. La Regione Marche ha emanato un bando pilota con un focus su progetti culturali/creativi e su innovazione di prodotto/servizio. Si tratta di un’iniziativa che porta in sé interessanti risvolti di novità e un potenziale enorme, poiché consente di far dialogare il pubblico con il privato. Quello di oggi è uno dei progetti che hanno ottenuto i contributi e sono molto soddisfatto del risultato e della sua finalità che offrirà ai giovani coinvolti l’opportunità per affrontare con positività la vita”. Si è trattato di un bando la cui dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 50mila euro. La Regione Marche concederà un contributo del 50% delle spese previste per la realizzazione di tali progetti (con un massimale di contributo di 10mila euro per impresa), nel caso in cui la campagna di crowdfunding delle imprese selezionate raccolga le somme previste in fase di richiesta del contributo.

Il corso

Il corso dell’Ancona Yacht Club permetterà ai partecipanti di mettersi in gioco, sperimentandosi attivamente e paritariamente come equipaggio di un’imbarcazione. Un’esperienza che unisce la potenza del mare con gli strumenti trasformativi della psicoterapia. Ogni partecipante avrà l’opportunità di affrontare il proprio vissuto traumatico, trasformando la sofferenza in risorsa, e tutto questo in un ambiente protetto e stimolante, dando la possibilità a chi ha perso la voglia di vivere di ritrovare la luce. Un viaggio di scoperta e rinascita in cui si esce dalla solitudine, si diventa equipaggio e si affronta il mare come metafora della vita. Gli altri progetti che beneficeranno del bando sono quelli presentati da Campogiano s.r.l., dall’Associazione culturale MALTE, dall’Associazione Anomolo APS, da Studioidee s.a.s., da Mangia Locale s.r.l., da Promis Music.

