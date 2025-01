L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: "Macchinari all'avanguardia per aumentare prestazioni e abbattere liste d'attesa"

“Abbiamo messo in campo un’intensa e importante opera di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Grazie ai nuovi macchinari all’avanguardia la diagnosi è più precisa, tempestiva e accurata”. Così il vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, in merito alla Missione 6 Salute – del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nell’ambito della quale la Regione Marche ha raggiunto il target relativo alle Grandi Apparecchiature Sanitarie, che prevede il rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico. Sono già 45 i macchinari di ultima generazione installati e operativi tra cui TAC a 128 strati o più, risonanze magnetiche 1,5 T o più, acceleratori lineari, sistemi radiologici fissi, angiografi, gamma camere, gamma camere/TAC, PET TAC, mammografi ed ecotomografi, che rappresentano un notevole passo avanti verso la modernizzazione tecnologica degli ospedali della regione. Questi dispositivi coprono già quasi l’80% del totale previsto dal Pnrr, confermando il pieno rispetto degli obiettivi programmati.

Macchinari innovativi

“Le Marche, dopo la provincia autonoma di Bolzano, sono la regione con le macchine elettromedicali più innovative, capaci di aumentare le prestazioni e abbattere le liste d’attesa – prosegue Saltamartini -. Si tratta di interventi fondamentali per garantire un cambio di passo in sanità: ci permettono, infatti, di innalzare ulteriormente lo standard qualitativo dei servizi offerti ai marchigiani. Stiamo lavorando per potenziare il nostro Sistema Sanitario Regionale e per renderlo sempre più vicino ai cittadini”. Il Pnrr, suddiviso in sei Missioni, include nella Missione 6 Salute tutti gli interventi a cura del Ministero della Salute, con l’obiettivo di rafforzare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale. Questo programma punta a migliorare l’efficacia del sistema sanitario nel rispondere ai bisogni di cura, anche in considerazione delle lezioni apprese durante l’emergenza pandemica.

La lista delle nuove apparecchiature installate

AST Pesaro Urbino, Ospedale San Salvatore: TC128 strati

AST Pesaro Urbino, Ospedale Santa Croce: RM 1,5T

AST Pesaro Urbino, Ospedale San Salvatore e Ospedale Santa Croce: Sistemi Radiologici Fissi

AST Pesaro Urbino, Ospedale San Salvatore Muraglia: Acceleratore lineare

AST Pesaro Urbino, Ospedale San Salvatore e Ospedale SS Carlo e Donnino di Pergola: Ecotomografo Multidisciplinare

AST Pesaro Urbino, Distretto Sanitario Pesaro Nanterre: Mammografo

Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia: Mammografo

Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia: Ecotomografi

Ospedale Santa Casa di Loreto: Mammografo

Poliambulatorio2000 Ancona: Sistemi Radiologici Fissi

Poliambulatorio2000 Ancona: Ecotomografi

Presidio Ospedaliero INRCA Ancona: Sistemi Radiologici Fissi

Presidio Ospedaliero INRCA Ancona: Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico (n. 2)

Presidio Ospedaliero INRCA Ancona: Ecotomografi Cardiologici 3D

Presidio Ospedaliero INRCA Ancona: Tomografi Computerizzati (CT Scans) – 128 strati

PO Torrette: Acceleratore lineare

PO Torrette: Ecotomografo Cardiologico 3D (n. 5)

PO Torrette: Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico

PO Torrette: Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) per esami di pronto soccorso

PO Salesi: Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico

Ospedale Santa Maria della Misericordia Urbino: Sistemi Radiologici Fissi

Presidio Ospedaliero SS Benvenuto e Rocco di Osimo: Sistemi Radiologici Fissi

Presidio Ospedaliero Fermo: Sistemi Radiologici Fissi

Presidio Ospedaliero Fermo: Mammografo (P.O. Murri)

Presidio Ospedaliero Fermo: Ecotomografi (P.O. Murri)

Ospedale di Macerata, U.O. Diagnostica per Immagini: TC128 strati

Ospedale di Macerata, U.O. Diagnostica per Immagini: Sistemi Radiologici Fissi

Ospedale di Macerata, U.O. Radioterapia: Acceleratore lineare

Ospedale di Macerata, U.O. Medicina Nucleare: Gamma Camera/TC

Ospedale di Macerata, U.O. Medicina Nucleare: PET/TC

Ospedale “C.G. Mazzoni” Ascoli Piceno: Mammografo

Ospedale “C.G. Mazzoni” Ascoli Piceno: TAC

Ospedale “C.G. Mazzoni” Ascoli Piceno: RMN

Ospedale “C.G. Mazzoni” Ascoli Piceno: Ecotomografo

Ospedale “C.G. Mazzoni” Ascoli Piceno: Ecotomografi

Madonna del Soccorso di San Benedetto: TAC

Ospedale Carlo Urbani di Jesi, Pronto soccorso: Sistemi Radiologici Fissi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata