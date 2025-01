E' ritenuto il giorno più triste dell'anno: quest'anno cade il 20 gennaio

Si avvicina il Blue Monday, ovvero quello che è ritenuto il giorno più triste dell’anno. Generalmente è il terzo lunedì del mese di gennaio: una giornata particolarmente difficile da affrontare per via di una serie di motivi come il ritorno alla routine dopo le festività, il freddo e le poche ore di luce.

Blue Monday 2025, quando e perché si celebra

Il Blue Monday 2025 cadrà il 20 gennaio. Il termine venne usato per la prima volta nel 2005 su un canale tv britannico dedicato ai viaggi, Sky Travel, come trovata commerciale. Venne chiesto a uno psicologo, Cliff Arnall, di creare una formula per “calcolare” quale sia il giorno più triste dell’anno e ciò che ne uscì fu appunto il terzo lunedì di gennaio, ritenuto il giorno più soggetto a stati di depressione o malumore dell’anno, da qui il termine Blue Monday, con Blue che in inglese significa, oltre che blu, anche ‘triste’.

A contribuire ci sarebbero diversi fattori, a partire dal freddo e dal clima invernale e dalle giornate con poche ore di luce. A gennaio inoltre si sono concluse le festività natalizie e si è tornati alla routine di sempre, ma non solo. Si ha meno disponibilità economica (dopo le spese di fine anno) e le prossime vacanze sembrano molto lontane, senza considerare che spesso dopo le abbuffate di Natale e Capodanno ci si sente anche fisicamente un po’ fuori forma.

Blue Monday 2025, i consigli per superare la tristezza

Non per forza però bisogna farsi sopraffare dalla tristezza del Blue Monday. Ecco i consigli di Wallapop, la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, per affrontare con energia positiva la giornata più triste dell’anno.

Sbarazzarsi delle cose negative: probabilmente in casa ci sono molti oggetti che hanno accumulato energia negativa e dei quali è meglio liberarsi; un libro che vi ricorda un momento triste, una statuetta che odiate ma che non avete il coraggio di buttare… È ora di metterli in vendita e di ripulire la propria casa per fare spazio a nuova energia positiva!

Scambio di prodotti: un altro modo per rendere il Blue Monday una giornata di trasformazione piuttosto che di tristezza è quello di ottenere qualcosa di nuovo “praticamente gratis”. Forse c’è qualche oggetto particolare che già possedete e che vi serve ma il modello che avete non è più entusiasmante come un tempo. È quindi l’occasione giusta per metterlo sulla piattaforma e guadagnare qualche soldo extra per acquistarne uno nuovo! In questo modo, avrete un nuovo oggetto a costo zero.

In conclusione, sbarazzarsi di quei prodotti che non si usano e dare una seconda vita ad altri riempirà di energia positiva il giorno più triste dell’anno e permetterà così di iniziare l’anno prendendosi cura di sé stessi e del pianeta.

