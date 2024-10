Un progetto di formazione online pensato per far scoprire le tante possibilità di utilizzo delle abilità vocali

Si chiama Sma Talent School ed è un progetto di formazione online pensato per valorizzare e far scoprire le tante possibilità di utilizzo delle abilità vocali per chi vive con la SMA (atrofia muscolare spinale) e presentato oggi a Milano nel teatro di Accademia09, la scuola di alta formazione artistica, partner didattico dell’iniziativa. A moderare l’evento, l’inconfondibile voce radiofonica di Marisa Passera.

Il progetto è sviluppato dai Centri Clinici Nemo, il network nazionale dei centri esperti per la cura e la ricerca sulle patologie neuromuscolari e da Famiglie Sma, l’Associazione nazionale di riferimento per questa patologia, insieme a Roche. Un percorso che offre a 67 partecipanti, con un’età compresa tra i 9 e i 63 anni, la possibilità di seguire un programma formativo della durata di 9 mesi nella disciplina che più preferiscono tra canto, recitazione, public speaking e radio speaking. L’obiettivo è duplice: sperimentarsi nella scoperta di nuove possibilità per esprimere se stessi e potenziare nel contempo le proprie abilità vocali e respiratorie.

