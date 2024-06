La nota dell'Unione Ambulatori, Poliambulatori, Enti ed Ospedalità Privata, che si appella al presidente Mattarella perché intervenga "a tutela della Costituzione"

“La legalità è essenziale per la crescita di un Paese, per questo l’Uap (Unione Ambulatori, Poliambulatori, Enti ed Ospedalità Privata) annuncia la conferenza stampa che si terrà a Montecitorio il 27 giugno alle ore 16.00″ per chiedere “un immediato intervento del Governo affinché controlli – ed argini – la potestà normativa delle Regioni, alcune delle quali stanno deliberando fondi per consentire alle farmacie di eseguire attività pre-diagnostica, in spregio alla normativa nazionale attualmente in vigore, di cui al D.Lgs. n. 502/1992″. “In particolare – spiega Uap in una nota – si vuole impedire che le farmacie, che godono di mere autorizzazioni commerciali comunali, effettuino prestazioni sanitarie senza rispettare le stesse normative stringenti richieste ai laboratori di analisi, specialistica medica, poliambulatori, cliniche, centri diagnostici e ospedali pubblici e privati, che invece necessitano di autorizzazioni regionali ed erogano servizi sanitari certificati ISO:9001 prevista proprio a tutela della salute dei cittadini”. “Inoltre, si sottolinea che è previsto un tariffario con rimborsi superiori per le farmacie, creando disparità e premiando chi non rispetta gli stessi standard ma appartiene a lobby di potere. Per tali ragioni, l’Uap – prosegue il comunicato – si auspica che il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Fedriga, tutori della legalità, intervengano a tutela della nostra Costituzione, in un momento di impasse della legalità, mantenendo rigorosi controlli per tutte le prestazioni sanitarie per garantire sicurezza e qualità, per un sistema sanitario efficiente e sicuro. Diversamente, infatti, le strutture sanitarie private dovrebbero essere libere di poter erogare servizi commerciali come le farmacie”.

Manifestazione a settembre

Nella conferenza stampa verrà, peraltro, annunciata “la manifestazione che si terrà a settembre per discutere sui seguenti temi: Nomenclatore tariffario proposto da Uap; prestazioni ambulatoriali e mediche solo se ciascuna regione autorizzi le farmacie adeguandosi alla normativa nazionale del D.Lgs. n. 502/92; uscita delle strutture accreditate e convenzionate dalla sezione beni e servizi e ritorno a presidi sanitari; 200 mila prestazioni in rete e non in singolo per le reti di laboratorio di patologia clinica; anche l’1% che era destinato alle attività di ambulatori e poliambulatori già inserita nella legge di bilancio del vecchio anno deve rimanere nella postazione a cui era stato destinato”. “Ci appelliamo al Presidente – conclude la nota Uap – affinchè si ritorni a mettere una regia di sicurezza per la salute dei cittadini italiani, presenziando all’evento anche solo con una missiva o un collegamento in videoconferenza”.

