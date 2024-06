Destinato ad allevatori e veterinari, ha la durata di quatto anni. Quindici gli stati membri coinvolti

L’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) della Commissione, nell’ambito del suo mandato di preparazione, ha firmato, a nome degli Stati membri partecipanti, un contratto quadro per l’appalto congiunto per la fornitura di un massimo di 665.000 dosi di vaccino zoonotico aggiornato pre-pandemia vaccino contro il virus dell’influenza, più un’opzione per ulteriori 40 milioni di dosi per tutta la durata del contratto.

Questo vaccino è destinato alle persone a più alto rischio di potenziale trasmissione dell’influenza aviaria da uccelli o animali, come i lavoratori del pollame e i veterinari. L’obiettivo è prevenire la diffusione o l’emergere di potenziali focolai di influenza aviaria in Europa, proteggendo i cittadini e i mezzi di sussistenza. È l’unico vaccino preventivo contro l’influenza aviaria zoonotica attualmente autorizzato nell’UE.

Quindici stati membri dell’UE e del SEE stanno partecipando a questo acquisto volontario con Seqirus UK Ltd. Il contratto consente a ciascun Paese partecipante di tenere conto del proprio contesto sanitario pubblico e di ordinare i vaccini in base alle esigenze nazionali. Il contratto avrà una durata massima di 4 anni. Il meccanismo di appalto congiunto dell’UE è stabilito nell’accordo di appalto congiunto dell’UE per contromisure mediche, che è stato firmato da 36 paesi, inclusi tutti gli Stati membri dell’UE e il SEE. Il meccanismo consente ai paesi partecipanti di acquisire congiuntamente contromisure mediche su base volontaria e flessibile. L’accordo garantisce un accesso più equo a contromisure mediche specifiche e migliora la sicurezza dell’approvvigionamento.

