Dopo la sentenza del Tar del Lazio sulle visite fiscali, l’Inps cambia tutto: gli orari di reperibilità tra pubblico e privato per quando si è in malattia vengono equiparati. “Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo

55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)” spiega l’Inps.

Il 3 novembre 2023 il TAR Lazio con la sentenza 16305/2023 ha infatti imposto all’amministrazione l’armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità per tutti i dipendenti pubblici sottoposti a visite mediche di controllo domiciliare in caso di assenza per malattia. Il messaggio dell’Inps 4660 del 22 dicembre 2023 formalizza le nuove fasce che entreranno in vigore dal 22 dicembre 2023.

