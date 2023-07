L’agenzia per il cancro dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato di considerare il dolcificante aspartame come possibile causa di cancro. Un altro gruppo di esperti che ha esaminato le stesse prove ha affermato di considerare ancora sicuro, in limitata quantità, la sostanza, sostituto dello zucchero. I diversi risultati delle revisioni coordinate sono stati pubblicati all’inizio di venerdì. Uno proveniva dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, un ramo speciale dell’Oms. L’altro rapporto proveniva da un gruppo di esperti selezionati dall’Oms e da un altro gruppo delle Nazioni Unite, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura.”Non stiamo consigliando ai consumatori di smettere del tutto di consumare l’aspartame”, ha affermato il direttore della nutrizione dell’Oms, il dott. Francesco Branca. “Stiamo solo consigliando un po’ di moderazione”. L’aspartame è un dolcificante artificiale ipocalorico che è circa 200 volte più dolce dello zucchero. È una polvere bianca, inodore ed è il dolcificante artificiale più utilizzato al mondo.

