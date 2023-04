Al via il 13 aprile, i posti per medicina e chirurgia sono 14.787, di cui 576

‘Debuttano’ il prossimo 13 aprile i nuovi test di ingresso per medicina: sono i Tolc Med, che sta per ‘Test online Cisia’. Al momento, stando al decreto del ministero dell’Università e ricerca, i posti per medicina e chirurgia sono 14.787, di cui 576 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. I posti sono attribuiti agli atenei in via provvisoria, in attesa della definizione dell’accordo che sarà assunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L’iscrizione al test Tolc Med può avvenire esclusivamente sul portale Cisia, consorzio interuniversitario (comprende 56 diversi atenei) Sistemi integrati per l’accesso, l’ente che gestisce i Tolc. La prima finestra di iscrizione si è chiusa lo scorso 3 aprile. Ministero dell’Università e ricerca e Crui, la conferenza dei rettori italiani, hanno comunicato che sono 79.356 gli iscritti di cui il 70% donne e il 30% uomini.

Per la prima volta, dunque, le selezioni avverranno a seguito del superamento della prova d’esame Tolc (test OnLine Cisia). Un test ripetibile, aperto alle studentesse e agli studenti iscritti all’ultimo e penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. Dal 13 al 22 aprile è fissata la prima finestra di prove Tolc per il 2023.

Come saranno i nuovi test?

Ma come saranno i nuovi test? In 90 minuti, i candidati dovranno rispondere alle domande: 7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi (15 minuti); 15 quiz di biologia (25 minuti); 15 quiz di chimica e fisica (25 minuti); 13 quiz di matematica e ragionamento (25 minuti). Ai candidati viene assegnato un punteggio che si chiama ‘equalizzato’. Il risultato si ottiene sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite alle domande (punteggio non equalizzato) e un numero che misura la difficoltà della prova, detto il ‘coefficiente di equalizzazione’. I candidati avranno 1 punto per ogni risposta esatta; -0,25 per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa.

La seconda finestra dei Tolc Med è fissata tra il 15 e il 25 luglio. Una volta sostenuti i test, la domanda di inserimento nella graduatoria deve essere compilata esclusivamente online attraverso la piattaforma realizzata da CinecA. La domanda è attiva dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle 15. Al momento della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito, il candidato deve verificare che il punteggio proposto dal sistema sia il migliore che ha ottenuto durante i Tolc; indicare la preferenza delle sedi che sono irrevocabili e non integrabili dopo le 15 del 24 agosto. La graduatoria nazionale sarà pubblicata il prossimo 5 settembre.

