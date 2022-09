Foto dall'archivio, LaPresse

La Commissione europea: "Aumentare screening"

“Nel 2020, a circa 2,7 milioni di persone che vivono nell’Ue è stato diagnosticato un cancro e oltre 1,3 milioni di persone hanno perso la vita a causa di questa malattia. Sappiamo che la diagnosi precoce salva vite e migliora la qualità della vita. Oggi, nell’ambito del Piano europeo contro il cancro, stiamo definendo un nuovo corso per lo screening del cancro nell’Ue”. Lo dichiara la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides.

“Con le nostre nuove raccomandazioni, il programma di screening del cancro dell’Ue coprirà i tipi di cancro che insieme rappresentano quasi il 55% di tutti i nuovi casi diagnosticati nell’Ue ogni anno – afferma la commissaria in una nota -. Le nostre nuove raccomandazioni, basate su prove scientifiche e sull’eccellenza sviluppata nella ricerca sul cancro negli ultimi 20 anni, rafforzeranno la nostra azione in tutta l’Ue per agire tempestivamente e colmare il divario creato dall’impatto del Covid-19 sulla diagnosi e sulla cura del cancro. Insieme possiamo tutti fare la differenza per le tendenze del cancro”.

La Commissione europea: “Aumentare screening”

La Commissione europea ha lanciato un nuovo approccio per sostenere gli Stati membri nell’aumentare l’adozione dello screening del cancro. La proposta di raccomandazione – scrive l’Esecutivo comunitario – introduce un nuovo approccio dell’Ue per le migliori pratiche per migliorare lo screening del cancro, sostituendo quello attuale, in vigore già da 20 anni e che necessita urgentemente di un aggiornamento. La raccomandazione mira ad aumentare l’adozione dello screening per il cancro al seno, del colon-retto e del collo dell’utero per raggiungere l’obiettivo fissato nel Piano europeo contro il cancro per offrire tali screening al 90% di coloro che si qualificano entro il 2025. Inoltre, lo screening mirato dovrebbe essere esteso a altri tumori, in particolare il cancro alla prostata, ai polmoni e allo stomaco.

Per facilitare uno screening più mirato e meno invasivo, la raccomandazione estende il gruppo target per lo screening del cancro al seno per includere le donne di età compresa tra 45 e 74 anni (rispetto all’attuale fascia di età compresa tra 50 e 69 anni); raccomanda che le donne di età compresa tra 30 e 65 anni, ogni 5 anni o più, siano sottoposte a test per il papillomavirus umano (Hpv) per rilevare il cancro cervicale, tenendo conto dello stato di vaccinazione contro l’Hpv; chiede il test di triage per il cancro del colon-retto nelle persone di età compresa tra 50 e 74 anni attraverso test immunochimici fecali per determinare il potenziale follow-up tramite endoscopia/colonoscopia.<br

Basandosi sulle prove e sui metodi più recenti, la raccomandazione estende lo screening organizzato a tre ulteriori tumori: Test del cancro del polmone per gli attuali fumatori pesanti ed ex fumatori di età compresa tra 50 e 75 anni.

Test del cancro alla prostata negli uomini fino a 70 anni sulla base del test dell’antigene prostatico specifico e della risonanza magnetica (MRI) come follow-up.

Screening per Helicobacter pylori e sorveglianza delle lesioni precancerose dello stomaco in luoghi con un’elevata incidenza di cancro gastrico e tassi di mortalità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata