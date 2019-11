Venezia, Brugnaro: Sindaco-commissario in grado di restituire soldi

di ect

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "Gli abitanti stanno tirando fuori acqua delle case. Con la nomina del sindaco a commissario riusciremo per la prima volta a restituire qualche soldo a chi ha perso denaro per i danni subiti". Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ai microfoni di RaiNews24, che ha ribadito: "Bisogna assolutamente e rapidamente costruire il Mose, in trasparenza".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata