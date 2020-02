Ue, Danti: Italia viva aderisce al gruppo Renew Europe

di dab/npf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Oggi con Italia Viva aderiamo al gruppo Renew Europe al Parlamento europeo. Una scelta coerente con il progetto di partito che in questi mesi stiamo costruendo in Italia: moderno, liberale, inclusivo, riformista ed europeista". Lo annuncia l'eurodeputato di Iv, Nicola Danti, in un post su Facebook. "Una scelta che risponde al bisogno crescente di dare nuovo slancio alle politiche e all'integrazione dell'Unione europea - spiega -. Davanti a fenomeni sempre più marcati di euroscetticismo, populismo e sovranismo, che minano il progetto dei Padri Fondatori, serve una risposta forte che disegni una Europa federale, con istituzioni più autorevoli e che sappia riconquistare i tanti cittadini delusi da troppo immobilismo e dai conservatorismi europei incarnati dalle famiglie politiche tradizionali". Il deputato Ue, poi, prosegue: "Serve dare nuova energia al progetto europeo. E scegliamo di farlo dentro Renew Europe, uno spazio liberale, progressista e riformista, fatto di nuove esperienze politiche come quella della 'La Republique En Marche' di Macron. Orgoglioso di quanto fatto fino ad oggi, convinto di rinnovare ogni giorno lo stesso impegno, ma consapevole che oggi serva l'impegno politico di Italia Viva, in Europa, più deciso, assieme a Renew Europe", conclude Danti.

