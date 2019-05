Salone del libro, Polacchi indagato per apologia di fascismo. Altaforte: "A sinistra c'è mafia culturale"

"A sinistra esiste un antifascismo militante che diventa una mafia, una mafia culturale". Ne è convinto Francesco Polacchi, editore di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound al centro delle polemiche per la partecipazione al Salone del libro di Torino. Polacchi, fortemente criticato per le frasi "io sono un fascista" e "l'antifascismo è il vero male di questo Paese", è ora indagato per apologia di fascismo, a seguito dell'esposto presentato dalla sindaca di Torino Chiara Appendino e dal presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.

La conferenza stampa a Milano - A proposito del libro-intervista su Matteo Salvini, Polacchi si sente di ringraziare "i vari Raimo, Zerocalcare, Wu Ming e tutti quelli che si sono sfilati dal Salone del libro". "Loro - spiega - pensavano di farci un torto sabotandoci ma alla fine, quando andiamo a valutare gli aspetti commerciali, vediamo che scala qualunque tipo di classifica". "Il libro-intervista è il numero 3 dei libri più venduti su Amazon", aggiunge, "sappiamo che Salvini verrà votato da un italiano su 3, quindi anche in ottica commerciale, non dico che lo compreranno uno su 3, ma sarà un best seller".

Alla conferenza stampa interviene anche il segretario nazionale di CasaPound Simone Di Stefano: "Se fosse stata la mia casa editrice il libro non glielo avrei mai fatto fare a 15 giorni dal voto, questo mostra che è una casa editrice indipendente", dichiara.

In merito alle frasi Polacchi, che ha detto che "l'antifascismo è il vero male di questo Paese", Di Stefano minimizza: "Sono dichiarazioni similari a quante fatte in 15 anni da Casapound. Se mirassimo a sopprimere la democrazia saremmo già stati sciolti da 15 anni". "E' solamente l'espressione libera di un'opinione", aggiunge, "questo antifascismo è sempre più convulso vicino alle elezioni, come accadde per il 4 marzo".

