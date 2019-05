Roma, Salvini: Voto domenica è giudizio negativo su Raggi

di mbb/abf

Roma, 30 mag. (LaPresse) -"Anche il voto dei cittadini romani di domenica è chiaramente un giudizio sull'amministrazione di questa città". Così Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda sul 'Salva Roma' inserito nel Dl Crescita. "O tutti o nessuno, e noi siamo vogliosi di aiutare tutti", ha detto il vicepremier leghista, ribandendo l'ostilità ad una norma 'ad hoc' per la Capitale. "Vogliamo aiutare Roma e i romani - ha spiegato -. Quindi o si trova uno strumento normativo per aiutare tutti, o non vedo perché ci debbano essere cittadini di serie A e serie B", ha aggiunto.

