Roma, Salvini: Vaticano su stabile occupato? Non bene sostegno a irregolari

di npf

Roma, 13 mag. (LaPresse) - "Sostenere l'irregolarità non è mai un buon segnale. Visto che ci sono tanti italiani ed anche immigrati regolari che, anche se con difficoltà, le bollette le pagano. Ognuno fa quello che vuole, io da ministro dell'Interno garantisco le regole". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Zingonia Ciserano (Bergamo) in merito alla decisione del cardinale Konrad Krajewski, che ha pagato le bollette e riportato l'elettricità in uno stabile occupato a Roma.

