Meloni: Non credo Salvini si senta insidiato da crescita Fdi, rapporti buoni

di scp

Milano, 5 dic. (LaPresse) - "Non credo che Salvini si senta insidiato dalla nostra crescita, è un vantaggio per tutti". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a Radio 24. "Con Salvini i rapporti sono buoni, ci siamo visiti ieri e ci rivedremo nei prossimi giorni anche con Berlusconi per definire i candidati delle Regioni", ha aggiunto.

