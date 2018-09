Manovra, Mattarella: "Conti in ordine indispensabili. Equilibrio di bilancio è In Costituzione"

La Costituzione "rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia" e all'articolo 97 "dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana", lancia un messaggio al governo gialloverde dopo il raggiungimento dell'accordo sul deficit a 2,4% per tre anni per finanziare la manovra.

"Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata