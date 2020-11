Lombardia, Fontana: Commissario Covid? Penso solo a cura dei lombardi

di lca

Milano, 13 nov. (LaPresse) - "In questo periodo mi voglio occupare e mi sto occupando esclusivamente dei problemi legati all'epidemia e alla cura dei lombardi". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione a Milano del drive through più grande d'Italia, in merito alle voci di un possibile rimpasto in Regione. Sulla possibilità di sostituire o affiancare l'assessore alla Salute Giuli Gallera a un comissario Covid, Fontana ha ribadito che "il mio pensiero è soltanto per la cura dei lombardi in questo momento".

