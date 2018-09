Decreto Genova, il presidente Mattarella ha firmato. Il Commissario sarà Claudio Andrea Gemme

Il provvedimento ha quindi l'autorizzazione per essere trasmesso in Parlamento

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato alle 17 il decreto legge per le emergenze, in cui sono inserite le misure per Genova. I

Quarantuno pagine per 47 articoli: dagli stanziamenti per ricostruzione ai trasporti, la viabilità e gli indennizzi. In tutto quasi mezzo miliardo. Intorno ai 200mila euro lo stipendio lordo del Commissario che agirà in deroga alla legge.

Nel frattempo, autorevoli fonti del governo svelano il nome della personalità individuata dall'esecutivo per il ruolo di commissario per la ricostruzione del ponte Morandi: si tratterebbe di Claudio Andrea Gemme. Classe 1948, presidente di Fincantieri SI Spa (Sistemi Integrati), durante la sua attività professionale ha ricoperto molteplici incarichi manageriali. Inoltre è coinvolto direttamente nel disastro dato che sua madre è una degli sfollati a seguito del crollo del ponte Morandi.

