Coronavirus, sì unanime della Camera allo scostamento di bilancio

di dab

Roma, 11 mar. (LaPresse) - La Camera dei deputati ha dato il via libera all'unanimità (dei presenti alla votazione in aula) all'autorizzazione allo scostamento di bilancio, chiesto dal governo, per far fronte all'emergenza dovuta al diffondersi del contagio da coronavirus. I sì sono stati 332, dunque nessuno contrario e nessun astenuto.

