Conti pubblici, Tria: No manovra correttiva ma correzione bilancio

di ntl/dab

Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Non c'è stata una manovra correttiva nel senso tradizionale del termine ma una correzione del bilancio in base agli andamenti della finanza pubblica. Per sei mesi siamo stati invitati a tagliare di qua e di là ma non è stato necessario". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo alle domande durante l'audizione in Senato davanti alle commissioni Bilancio e Senato sugli esiti dell'Ecofin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata