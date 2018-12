Manovra, Conte: "Non rinunciamo alle riforme". Di Maio: "Trattiamo con l'Ue, ma senza tradire i cittadini"

"Non rinunciamo alla prospettiva delle riforme". Il premier Giuseppe Conte, a margine del G20 di Buenos Aires, ribadisce la linea da tenere nei confronti dell'Ue sul fronte manovra. "Il margine riguarda non queste riforme, ma tutto il resto", continua il premier, aggiungendo che "un punto d'incontro concreto c'è" con l'Europa. "Io sono garante del patto sociale e politico con i cittadini. E' un patto che è nato in campagna elettorale, e si è rinsaldato con il contratto di governo", ed è quindi importante farlo seguire dalla "attuazione di quelle riforme che servono ad assicurare stabilità sociale e crescita economica: sono misure di equità sociale".

Stessa posizione per Di Maio, che apre al dialogo con Bruxelles a patto che "non si tradiscano i cittadini". "Il 2% nel rapporti deficit/pil è possibile? Non dobbiamo aggrapparci a numerini. Il tema principale è che se l'economia rischia di fermarci noi dobbiamo mettere soldi per l'economia e con questa manovra noi mettiamo 37 miliardi". "Questo deve essere chiaro all'Ue ed agli italiani - prosegue - se non ci si chiede di tradire gli italiani, perché noi non tradiremo gli italiani, possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e i compromessi che vogliamo".

Il clima in ogni caso sembrerebbe sereno, almeno stando alle parole di Conte. "Abbiamo fatto colazione con Juncker, Moscovici, c'era anche il ministro Tria. Sta continuando il dialogo con l'Unione europea. Devo dire che il dialogo procede in un clima sereno. Ci stiamo confrontando in maniera molto costruttiva, molto aperta. Stiamo valutando vari scenari", spiega, sottolineando che "l'obiettivo è evitare la procedura di infrazione, è il primo obiettivo nell'interesse dell'Italia ma, fatemi dire, anche dell'Europa".

