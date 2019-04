Conte a Boccia: Governo interlocutore, ma non pensiamo solo a imprenditori

di npf

Roma, 4 apr. (LaPresse) - "Presidente Boccia, lei potrà convenire con me che nel presidente del Consiglio e in questo Governo ha trovato un interlocutore che vi sta ad ascoltare per favorire la crescita economica delle imprese, ma con molta franchezza le dico che l'obiettivo politico non è incrementare il nucleo soggettivo degli imprenditori, obiettivo legittimo, ma realizzare le condizioni perché le imprese, intese come comunità, possano perseguire uno sviluppo sostenibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo al Forum sull'Economia Sostenibile, a Rimini.

