Casa delle donne, Zingaretti: Stanziati 700mila euro, non può chiudere

di egr

Roma, 18 feb. (LaPresse) - "Non potevamo permette che la Casa delle Donne chiudesse: un bene comune che fa parte della storia e dell'identità di Roma. La Regione Lazio interviene con 700mila euro l'anno per salvarla: crediamo in città fatte di comunità, non di soli palazzi e strade". Così il segretario Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti su Twitter.

