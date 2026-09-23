Salvini: “Su norme della Lega contro Islam politico spero Vannacci voti a favore”

“La prima proposta in questo senso è del 2017 e se altri dopo anni ci danno una mano ne siamo felici. Possibile collaborazione futura con Vannacci? Vannacci ogni giorno fa post contro il governo, dichiarazioni contro il governo e vota contro il governo. La domanda andrebbe fatta a lui se si mette d’accordo con sé stesso. Spero che votino a favore sul pacchetto ‘no all’islam politico’ portato avanti dalla Lega”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera con le europarlamentari leghiste Susanna Ceccardi, Silvia Sardone e Anna Maria Cisint, per presentare le proposte legislative del Carroccio sulla quota di alunni stranieri per classe, sul divieto di velo integrale nei luoghi pubblici e sul finanziamento dei luoghi di culto islamici.