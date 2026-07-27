Attentato Ranucci, scontro Meloni-Schlein. La premier: “Si scusi”

Giorgia Meloni, ha commentato sui social le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, sul caso Ranucci. “Chi ha scelto di gettare ombre sul Governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa. 18 ottobre 2025. Davanti al congresso del Pse ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: ‘Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo’. 27 luglio 2026. In una trasmissione TV, la stessa Elly Schlein sostiene: ‘Non ho mai fatto nessun collegamento fra Governo e mandanti’”, ricorda la premier, aggiungendo: “Per mesi lei e altri esponenti della sinistra hanno costruito un racconto fatto di allusioni e insinuazioni, arrivando persino a gettare ombre sull’Italia davanti a una platea internazionale. Oggi che è emerso ciò che era chiaro, cioè che il governo non c’entrava assolutamente nulla, la segretaria del Pd arriva perfino a rinnegare le proprie parole, sostenendo di non aver mai fatto alcun collegamento. Le parole hanno un peso. Anche le allusioni”.

18 ottobre 2025. Davanti al congresso del PSE ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava:



“Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 27, 2026

Schlein: “Mai fatto collegamenti tra governo e mandanti”

“Non ho mai fatto nessun collegamento fra governo e mandanti” ma “parlavo del fatto che bisogna difendere la libertà di stampa in tutti i Paesi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a L’Aria che tira, su La 7. “La destra continua sempre a strumentalizzare quello che diciamo per coprire i fallimenti del governo”, aggiunge Schlein.