Attentato Ranucci, scontro Meloni-Schlein. La premier: “Si scusi”

Giorgia Meloni, ha commentato sui social le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, sul caso Ranucci. “Chi ha scelto di gettare ombre sul Governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa. 18 ottobre 2025. Davanti al congresso del Pse ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: ‘Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo’. 27 luglio 2026. In una trasmissione TV, la stessa Elly Schlein sostiene: ‘Non ho mai fatto nessun collegamento fra Governo e mandanti’”, ricorda la premier, aggiungendo: “Per mesi lei e altri esponenti della sinistra hanno costruito un racconto fatto di allusioni e insinuazioni, arrivando persino a gettare ombre sull’Italia davanti a una platea internazionale. Oggi che è emerso ciò che era chiaro, cioè che il governo non c’entrava assolutamente nulla, la segretaria del Pd arriva perfino a rinnegare le proprie parole, sostenendo di non aver mai fatto alcun collegamento. Le parole hanno un peso. Anche le allusioni”.
Schlein: “Mai fatto collegamenti tra governo e mandanti”
“Non ho mai fatto nessun collegamento fra governo e mandanti” ma “parlavo del fatto che bisogna difendere la libertà di stampa in tutti i Paesi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a L’Aria che tira, su La 7. “La destra continua sempre a strumentalizzare quello che diciamo per coprire i fallimenti del governo”, aggiunge Schlein.