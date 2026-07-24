Comunali Milano, Sala: "Calabresi è buona notizia ma a settembre chiarire tema primarie"

Mario Calabresi “è in gioco, ed è una buona notizia. Ma nessuno oggi sa quale sarà il metodo con cui si selezionerà il futuro candidato. Io non posso avere un ruolo attivo, saranno i partiti a decidere come selezionare il candidato, in altre parole, primarie sì, primarie no. Da elettore del Pd e del centrosinistra, mi piacerebbe si capisse tutto ciò in settembre: le primarie si fanno? Se si fanno, più o meno quando si fanno e con che metodo? Credo sia una buona cosa che i partiti a settembre si riuniscano e chiariscano la cosa”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Piano del verde e del paesaggio a Palazzo Marino.

Sala, che ha spiegato che qualora si decidesse di fare le primarie andrebbe a votare senza però dire per quale candidato, rispondendo a chi gli faceva notare che la figura di Calabresi ricompatterebbe l’attuale maggioranza, dai centristi di Azione, ai partiti più di sinistra, ha detto: “è una riflessione che devono fare i partiti. È evidente che nel centrosinistra, tra i centristi e chi sta più a sinistra difficoltà c’è sempre. Non so se Calabresi può mettere d’accordo tutti, è una riflessione che devono fare i partiti speriamo a settembre”.