Home > Politica > Elezioni Venezia 2026, quando si vota e chi sono i candidati

Venezia è uno degli 894 i Comuni al voto in Italia per la tornata di elezioni in programma domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio. Nella città lagunare sono 8 gli aspiranti sindaco.

Elezioni Venezia 2026, i candidati

A contendersi la fascia tricolore sono: Simone Venturini, candidato per il centrodestra, con una coalizione formata dai principali partiti di centrodestra e da una lista civica. Andrea Martella, attualmente senatore del Pd, candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo (Pd-M5s-Avs) e ItaliaViva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. La coalizione si chiama ‘La stagione buona’.

In corsa per la carica di sindaco anche Giovanni Andrea Martini, candidato della coalizione ‘Tutta la città che vogliamo’; Pierangelo Del Zotto, candidato di ‘Prima il Veneto’; Michele Boldrin, candidato di ‘Ora – il coraggio dell’ovvio’; Claudio Vernier, candidato per ‘Città Vive’, lista civica lanciata nell’aprile 2026; Roberto Agirmo, candidato di ‘Resistere Veneto’, il partito nato nel 2025 intorno alla figura del medico ‘free vax Riccardo Szumski; Luigi Corò, candidato con la lista ‘Futuro per Venezia Mestre’.

Quando si vota

Le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e il giorno successivo, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno.

Come si vota

Per votare, occorre recarsi al proprio seggio muniti della tessera elettorale, sulla quale sono riportate le informazioni relative al seggio stesso (circoscrizione e numero di sezione), e di un documento di riconoscimento. Possono votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. Oltre alla carta di identità, sono considerati documenti validi per il riconoscimento anche la patente di guida e il passaporto. Se l’elettore ha smarrito la tessera elettorale o ha esaurito gli spazi disponibili, può richiederne una nuova presso gli Uffici elettorali del Comune. Garantite aperture straordinarie degli sportelli nei giorni immediatamente precedenti al voto.