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domenica 10 maggio 2026

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Caso Regeni, Giuli licenzia due dirigenti MiC

Caso Regeni, Giuli licenzia due dirigenti MiC
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli (Foto di Mauro Scrobogna/LaPresse)
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Secondo il Corriere della Sera, sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino ed Elena Proietti

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli licenzia il suo staff. Secondo quanto riporta l’edizione online del Corriere della Sera sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MiC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro.

Secondo la ricostruzione del Corriere il primo pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, mentre la seconda è accusata di non essersi presentata all’aeroporto e di non aver partecipato alla missione del ministro a New York del mese scorso.

Renzi: “Ministero non merita tale scempio, Giuli si dimetta”

“Nelle ultime settimane il Ministro Giuli ha dimostrato tutta la propria arrogante incompetenza. E dopo essere riuscito a farsi dare dell’assenteista persino da uno come Salvini (!), dopo aver dichiarato guerra al cinema e agli intellettuali, dopo aver mandato i commissari ovunque a cominciare da Venezia Giuli oggi licenzia i suoi collaboratori. Che peraltro lui stesso aveva scelto. In questa furia distruttiva a Giuli, cavallo scosso di un palio inutile, rimane solo un ultimo gesto da compiere: licenziare se stesso, non gli altri. Si dimetta subito questo ministro incompetente e porti la sua tracotante incapacità lontano dal Collegio romano. Il ministero della Cultura non merita un tale scempio”. Così su Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi

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