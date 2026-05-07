Venezia, sondaggio Tecné per Citynews: Martella al 49% e Venturini al 41%

Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra, risulta in vantaggio su Simone Venturini, che corre per la carica di primo cittadino tra le fila del centrodestra, nelle intenzioni di voto per l’elezione del sindaco di Venezia. È quanto emerge dal secondo sondaggio indipendente realizzato da Tecnè Srl per Citynews (gruppo editoriale di cui fa parte VeneziaToday), condotto tra il 5 e il 6 maggio 2026 su un campione di 1.001 intervistati residenti nel Comune di Venezia.



Secondo la rilevazione, tra coloro che esprimono un’intenzione di voto, Martella si attesta al 49%, mentre Venturini raccoglie il 41%. Il restante 10% indica uno degli altri sei candidati (Martini, Boldrin, Del Zotto, Agirmo, Vernier, Corò).

In base ai risultati del sondaggio, resta significativa l’area dell’incertezza: il 46% del campione dichiara infatti di essere ancora indeciso oppure orientato a non votare.

Il sondaggio ha inoltre misurato la notorietà dei candidati: Martella e Venturini sono conosciuti dall’89% degli intervistati (rispettivamente +18 e +19 punti rispetto alla precedente rilevazione). Seguono Giovanni Andrea Martini (80%), Michele Boldrin (70%), Claudio Vernier e Pierangelo Del Zotto (57%), Roberto Agirmo e Luigi Corò (54%). Alla domanda su chi diventerà sindaco “indipendentemente dalle proprie preferenze”, il 45% indica Martella, il 38% Venturini; il 2% cita altri candidati e il 15% non esprime un’opinione.

L’indagine è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel Comune di Venezia, definito per quote di genere e classe d’età, le interviste sono state condotte con con metodologia mista Cati-Cawi (telefono/online).