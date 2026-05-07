Agricoltura, Lollobrigida: "Bisogna sterilizzare follie Ue"

“Oggi bisogna intanto sterilizzare le follie europee, che in termini ideologici hanno portato a regolamenti che impongono tasse su quello che non abbiamo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell’Assemblea elettiva nazionale della CIA – Agricoltori Italiani. “Se importi i fertilizzanti già paghi un costo elevato, in una condizione geopolitica di questa natura hai un aumento dei costi, in più ci metti delle tasse aggiuntive europee”.

“Si può intervenire su quello che hai imposto tu agli agricoltori sospendendo le tassazioni aggiuntive e quindi riducendo di fatto i costi”, ha proseguito. “Il problema è che noi lo proponiamo in Europa, l’Italia se ne fa portavoce, anche altre nazioni seguono l’indirizzo che l’Italia sta dando. Purtroppo i tempi, specie della burocrazia europea, sono insostenibili per il mondo produttivo e rischiamo una penalizzazione che è tutta responsabilità interna all’Unione Europea e non è condizionata da scenari internazionali. Quello che possono fare gli altri lo sappiamo e dobbiamo contribuire a raggiungere la pace e gli altri obiettivi di carattere strategica. Quello che dobbiamo fare come Europa è intervenire celermente e velocemente”, ha aggiunto.