Mattarella a Praga, studenti italiani cantano l’inno di Mameli: l’incontro su Ponte Carlo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato questa mattina Ponte Carlo a Praga, nel corso del suo viaggio in Repubblica Ceca. Il Capo dello Stato ha incontrato alcuni studenti italiani che lo hanno salutato, scattato selfie e cantato l’inno d’Italia. “Buona passeggiata sotto la neve”, ha augurato loro l’inquilino del Colle. Mattarella è poi stato ricevuto dal presidente della Camera dei deputati, Tomio Okamura. In agenda anche la visita del Monastero di Strahov. Insieme al presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, Mattarella ha in programma anche l’evento musicale Armonia Europea a cura di musicisti dell’Orchestra Giovanile Italiana e della Ceskß studentskß filharmonie.