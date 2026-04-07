Iran, Crosetto: "Paura che Trump usi l'atomica? Nessuno deve usarla"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto alla Camera per un informativa sulla guerra in Iran e nel Golfo Persico. “Se ho paura che Trump utilizzi l’atomica? Nessuno deve usarla”, ha dichiarato intercettato dai cronisti al suo arrivo a Montecitorio. “La mia dichiarazione era proprio sulla follia del mondo che si sta facendo di nuovo una guerra verso l’atomica – ha proseguito – Pensavamo di esserne usciti dopo gli accordi tra Stati Uniti e Russia. Dobbiamo riprendere in mano quell’agenda perché al mondo non si pensi che si possano risolvere i conflitti con l’atomica”. “La mia preoccupazione è per quelli che inseguono per averla”, ha concluso Crosetto.