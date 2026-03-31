Milano Cortina 2026, Giorgetti: "Dopo le Olimpiadi è scoppiato un grande caos mondiale"

“Purtroppo sono fermo a Roma per problemi che potete immaginare. Abbiamo vissuto la fiaba della Olimpiadi subito dopo è scoppiato un grande caos a livello mondiale. Abbiamo vissuto l’esperienza olimpica in un clima positivo e dobbiamo ringraziare gli atleti per le medaglie e l’entusiasmo che hanno creato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento con Regione Lombardia per l’evento di premiazione per gli atleti olimpici e paralimpici lombardi.

“È stata data una grande immagine della Lombardia e del Paese. Un successo che non era affatto scontato, io ho assistito al concepimento di questa avventura nel 2019, non dico che sembrasse impossibile ma un po’ di scetticismo c’era. Alla fine, come accade spesso nel nostro paese, c’è stato lo sprint decisivo e siamo arrivati puntuali al traguardo”, ha concluso il ministro.