Umberto Bossi, quando disse di Salvini: "Serve andare verso un nuovo leader"

“Non mi pare che Salvini abbia mostrato attenzione alla questione settentrionale. Serve un nuovo leader? Serve andare in quella direzione, serve chi la abbracci e la porti avanti con determinazione”. Così disse Umberto Bossi, fondatore e storico leader della Lega dalla sua abitazione a Gemonio, in provincia di Varese, in occasione dei 40 anni dalla fondazione del partito. Alla domanda se ci fossero nomi alternativi a Salvini, il Senatùr rispose “Ci sono, ci saranno”. A precisa richiesta sul nome di Giorgetti disse: “È uno bravo. Non lo dico se no lo massacrano, poveraccio. Oggi è in Lussemburgo, l’ho sentito ieri sera, torna stasera”. “Non voglio parlare di Salvini, ha preso la sua strada. Quando uno perde la strada, le idee vanno avanti sulla gambe degli uomini ed evidentemente non può riprendere la strada che abbiamo battuto”, aggiunse Bossi. “No, Salvini non l’ho sentito. Mi aspettavo che senza dire niente comparisse”, affermò, rispondendo alla domanda se avesse sentito l’attuale segretario.