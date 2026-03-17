Unità d'Italia, l'arrivo di Mattarella e Meloni all'Altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Altare della Patria in occasione del 165° anniversario dell’Unità nazionale. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Dopo l’esecuzione dell’inno d’Italia il Capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro.