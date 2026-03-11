Famiglia nel bosco, Salvini: “Proposta di legge per limitare sottrazioni di minori a casi estremi”

“Parlo da papà. Se questi sono i presupposti, ciò che succede con la famiglia del bosco può accadere a qualsiasi famiglia. Il mio obiettivo è riunire questa famiglia. Oggi verrà presentata una proposta di legge della maggioranza per limitare solo ai casi più estremi la sottrazione di minori. Altrimenti portare via i bambini sarà una scelta che dovrà passare da un parere preventivo di esperti indipendenti. Inoltre oggi in Senato c’è in discussione il disegno di legge sulla tutela dei minori in affidamento. Ci sono circa 30mila minori in comunità, 17mila minori in affido presso famiglie, e 345mila minori seguiti dal servizio sociale. Vogliamo mettere ordine in quella che è una giungla, in cui mi viene il dubbio anche economicamente se non ideologicamente, qualcuno abbia interesse a continuare a rimanere nel buio”. Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a ‘Ore 14’ su Rai 2.

“Chiederò ispezione ministero Salute per verificare stato psicofisico bimbi”

“Credo che l’invio degli ispettori da parte del ministero della Giustizia per far luce sulla vicenda della famiglia del bosco sia legittimo ed è giusto approfondire. Però non vorrei che si andasse alla tifoseria pro famiglia del bosco o contro. Si tratta di tre bimbi che fino a quattro mesi fa giocavano e si addormentavano tranquilli a casa loro, e ora sono stati strappati alla loro serenità. I miei figli sono stati educati e cresciuti diversamente. Ma questo non dà a me il diritto di dire come gli altri genitori devono educare i loro figli anche perché ci sono decine di migliaia di mamme e papà che sono in educazione parentale e in educazione domestica”, ha detto ancora Salvini. “Più che altro chiederò l’ispezione del ministero della Salute per verificare la serenità e lo stato di salute psicofisica di questi bimbi strappati alla loro casa”, ha concluso.