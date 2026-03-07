Referendum, Schlein: “Giustizia italiana non perfetta, ma non migliora con giudici controllati da governo”

“Riteniamo questa riforma sbagliata, perché non è una vera riforma della giustizia. Non rende più brevi i processi, non assume il personale che manca, non stabilizza i 12mila precari della giustizia; spacca in due e sorteggia il Csm, che è l’organo a cui la Costituzione affida il compito di garantire l’indipendenza della magistratura, che tutela non i magistrati, ma i cittadini. Per noi la giustizia italiana non è perfetta, ma di certo non migliora se metti i giudici sotto il controllo del governo“. Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine dell’evento “L’Italia che seguiamo” a Roma.