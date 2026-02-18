Premierato, Casellati: “Pronti a riprendere i lavori, obiettivo è l’ok entro la legislatura”

“La riforma costituzionale del premierato rappresenta un obiettivo prioritario del Governo, come ha anche di recente chiarito” la premier “Meloni. Si tratta infatti dell’attuazione di un punto nevralgico del nostro programma elettorale, e si muove in sintonia con valori di fondo che sono da sempre centrali nell’agenda politica del centrodestra, nonché – ne sono certa – di tanta parte dell’Italia moderata e riformista”. Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione di Azione sulle prospettive della riforma costituzionale e della riforma della legge elettorale. “È ben vero che l’iter del disegno di legge non ha registrato avanzamenti negli ultimi mesi, a causa dei numerosi provvedimenti assegnati alla commissione Affari costituzionali della Camera ma, del resto, i tempi li stabilisce il Parlamento nella propria autonomia organizzativa. Il Governo, per parte sua, è in ogni caso pronto a riprendere i lavori e tiene fermo l’obiettivo di giungere all’approvazione definitiva entro la fine della legislatura“, ha aggiunto.

“Elezione diretta premier non ‘trascina’ voto Camere”

“Vorrei precisare che l’elezione diretta del presidente del Consiglio non determina alcun effetto ‘trascinamento’ del voto delle Camere. Al contrario realizza un allineamento coerente tra il voto dei cittadini e la scelta del programma, dei parlamentari e del premier; allineamento in passato del tutto mancato, con un incremento patologico del trasformismo e ricadute negative sulla partecipazione popolare al voto“, ha detto ancora Casellati.

Sul tema della legge elettorale, “dico subito che non mi appare che la riforma ne preveda la costituzionalizzazione. Non contiene infatti l’individuazione e quindi la scelta di un determinato modello. La riforma per contro si limita a prescrivere che la legge elettorale garantisca rappresentatività politica e governabilità”.

“Le soluzioni tecniche coerenti con questi principi sono molteplici, nell’ambito dei diversi sistemi elettorali: non esistono, ad oggi, modelli vincolanti né pregiudiziali da parte del Governo. Si aprirà un dialogo, che ci auguriamo proficuo, fra tutte le forze politiche, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale”, ha aggiunto. “Quanto ai tempi, come ho sempre affermato, il profilo della legge elettorale potrà essere definito compiutamente solo una volta che sarà consolidata la struttura della riforma costituzionale, cioè all’esito almeno della prima deliberazione delle Camere. Gli interroganti alludono anche alla possibile revisione della legislazione elettorale ‘a Costituzione invariata’; tema che ciclicamente ritorna all’attenzione del dibattito politico di maggioranza e di opposizione, ma che a oggi non risulta essersi strutturato in tavoli tecnici e in istruttorie formali, né tantomeno in precise proposte normative su cui avviare l’esame”, ha sottolineato Casellati.