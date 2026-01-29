Milano, la figlia di Gian Maria Volontè diffida Vannacci: “No a uso clip ‘Per un pugno di dollari’”

La figlia di Gian Maria Volontè, Giovanna Gravina, ha diffidato Roberto Vannacci, dall’utilizzo sul suo profilo Facebook del video in cui appariva il padre nel film ‘Per un pugno di dollari’ con la voce dell’attore rivisitata a tema dopo il fatto di cronaca di Milano che ha visto la morte di un 28enne di origini marocchine ucciso durante una sparatoria con un agente di polizia in borghese. La diffida, di cui LaPresse ha potuto prendere visione, è arrivata tramite Andrea Miccichè, avvocato di Gravina Volontè nonché presidente del Nuovo Imaie, l’associazione che tutela i diritti degli artisti.

“Lesa l’identità personale di mio padre”

La frase in questione era “quando un delinquente con la pistola a salve incontra un poliziotto con la pistola vera, il delinquente è un uomo morto”. Per la figlia di Volontè il padre sarebbe stato strumentalizzato per finalità “molto lontane dalle sue opinioni politiche, con lesione quindi anche della sua identità personale”. Nel post, Vannacci citava espressamente il “codice Sergio Leone” per legittimare un suo cavallo di battaglia, la “remigrazione”. Sia il post che il video, dopo la diffida, sono stati rimossi dal profilo Facebook del Generale.