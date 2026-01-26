Accesso Archivi

lunedì 26 gennaio 2026

Antisemitismo, Delrio: "Dibattito partito molto male, mio dovere mantenere il punto"

“Sul Ddl Antisemitismo frattura nel Pd ricomposta? Le diverse vedute nel Pd sono tutte legittime“, così il senatore del Partito Democratico Graziano Delrio a margine del convegno di Palazzo Giustiniani ‘Antisemitismo, una tragedia che non finisce. Quando la storia riaffiora e interroga il presente’. “C’è chi pensa non sia giusto legiferare, chi pensa sia giusto legiferare sul discorso d’odio e chi pensa sia giusto legiferare sull’antisemitismo – ha proseguito Delrio – Purtroppo, il dibattito è partito male, molto male. Io rispetto i colleghi che la pensano diversamente ma penso sia mio dovere mantenere il punto su questa misura”. Il riferimento è al disegno di legge a sua firma per il contrasto all’antisemitismo che recepisce parzialmente la definizione dell’Ihra, respinta invece dalla maggioranza del partito.