Migranti, Piantedosi: "Resort 5 stelle Albania? Agenti non vanno nelle stamberghe"

I resort 5 stelle in Albania? “Sono stati individuati il costo pro capite e pro die, a meno che qualcuno non pensi che i nostri agenti quando vanno all’estero in missione non debbano andare nelle stamberghe”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, a margine del forum internazionale del Turismo, a Milano, in merito al rinnovo dell’accordo con il resort 5 stelle per l’alloggio delle forze dell’ordine in Albania.

Il tema del rinnovo dei resort 5 stelle, è “una questione provinciale”, ha poi sottolineato Piantedosi, “fondata sul fatto che noi i nostri poliziotti li trattiamo bene, a differenza che nel passato”. “Detto questo, parliamo di 80 euro giornalieri in una cornice economica massima che viene raggiunta solo per il personale impiegato”, ha aggiunto.