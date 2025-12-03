Ucraina, Meloni: “Cavo Dragone? Misurare le parole. Decreto aiuti si farà entro fine anno”

Il dossier Ucraina continua ad essere al centro dell’attenzione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal Bahrein torna sulle parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sulla Russia, e assicura: “Penso che siamo in una fase nella quale bisogna misurare molto bene le parole, bisogna evitare tutto quello che può generare confusione, che può spaventare, che può far surriscaldare gli animi. Detto questo, però circoscriverei le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone a quello di cui stava parlando perché stava parlando di cybersicurezza“.

Le parole della premier

“Io l’ho letta nel senso di dire: ‘la Nato è un’organizzazione difensiva, come poi stamattina è stato ribadito nuovamente, chiaramente oltre a difenderci dobbiamo anche riuscire a fare meglio prevenzione parlando di cybersicurezza. Quindi comunque bisogna fare attenzione anche a come si leggono delle parole che in ogni caso bisogna essere molto attenti a pronunciare, mettiamola così”, ha aggiunto la premier al termine del Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) in Bahrein.

Meloni: “Lavoriamo per la pace ma dl proroga armi entro fine anno”

Il rinvio del decreto di proroga del sostegno a Kiev? “È una questione logistica adesso. La possibilità di inviare aiuti all’Ucraina, come voi sapete, scade il 31 di dicembre, okay? Quindi noi faremo altri Consigli dei ministri prima di quella data. Il decreto ci sarà, nel senso che chiaramente noi lavoriamo per la pace, ma finché ci sarà una guerra faremo quello che possiamo fare, come abbiamo sempre fatto, per aiutare l’Ucraina a difendersi”, precisa Meloni nel corso di un punto stampa in Bahrein.

“Nel mentre, tra l’altro, stiamo andando avanti e in buona sostanza abbiamo già definito rispetto al sostegno all’Ucraina per i generatori di corrente, che ricorderete che quando ho incontrato Zelensky in uno degli ultimi summit aveva chiesto aiuto da questo punto di vista, ci sono delle aziende italiane che producono dei generatori di dimensione sufficiente, perché noi – aggiunge – sappiamo che la Russia predilige attaccare le infrastrutture strategiche che servono alla popolazione civile. Chiaramente mentre si è ormai in inverno, tutto questo peggiora e quindi ci stiamo dedicando per esempio anche a questo elemento per aiutare la popolazione civile, ma il decreto entro la fine dell’anno viene fatto in ogni caso perché serve. Non vuol dire lavorare contro la pace, chiaramente vuol dire che noi lavoriamo per la pace, ma finché c’è una guerra aiuteremo l’Ucraina a potersi difendere da un aggressore e però ci sono anche più di un consiglio dei ministri ancora che lo consentono e quindi cerchiamo sempre di spalmare i provvedimenti del consiglio dei ministri in maniera tale da lavorare su quello che è più urgente”.

Ucraina, Lega: “No armi a lungo raggio, dl proroga non allineato a negoziato”

Il dibattito politico è caldo. “Un conto è difendere l’Ucraina, altra cosa è alimentare una guerra: su armi a lungo raggio siamo contrari”, dichiara Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, a Ping Pong, Rai Radio1. Rispondendo alla domanda sul rinvio del decreto per gli aiuti militari, Romeo aggiunge: “In questa fase serve un provvedimento che guardi alle garanzie di sicurezza dell’Ucraina nell’ambito del piano di pace degli Stati Uniti. Una semplice proroga rischia di non essere allineata al percorso negoziale”.

Salvini: “Italia non ha interesse a dichiarare guerra a nessuno”

“A leggere il giornale stamattina sembra che qualcuno abbia voglia di fare nuove guerre, non ho voglia di nuove guerre”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento all’inaugurazione del nuovo palazzo dell’Aviazione Civile-Enac. “L’Italia non ha interesse a dichiarare guerra a nessuno, anzi abbiamo interesse a riaprire ponti, magari prima di altri, che per logiche locali invece hanno altri tipi di ragionamenti”, aggiunge.