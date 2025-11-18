Ex Ilva, i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti"

“Il governo ha confermato quello che per noi è il piano di chiusura dell’Ilva. Abbiamo chiesto al governo di sospendere la decisione e che intervenisse la presidente del Consiglio. La risposta del governo è stata di confermare il piano. Per questo noi, tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo deciso di dichiarare sciopero a partire dalla giornata di domani. Saranno articolati in tutti gli stabilimenti”. Sono le parole del segretario generale della Fiom Michele De Palma al termine delle quattro ore di incontro a Palazzo Chigi con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sul futuro delle acciaierie ex Ilva.

Nessun accordo trovato tra governo e parti sociali e quello che annunciano i sindacati metalmeccanici è uno “scontro totale con il governo” come dichiara il segretario di Fim Cisl Ferdinando Uliano. “Abbiamo chiesto al governo di ritirare il piano che ferma tutte le aree a freddo che per noi è inaccettabile. Abbiamo chiesto più volte di ritirare questa possibilità. Già da domani faremo assemblee e dichiarazioni di sciopero in tutti gli stabilimenti e si procederà in questa direzione”.

“Abbiamo rotto”, aggiunge il segretario di Uilm Rocco Palombella. “Abbiamo dichiarato 24 ore di sciopero da subito, da domani, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro”. Il sindacalista riassume così l’incontro: “I nostri dubbi sono diventati certezze: non avendo avuto il termine della cassa integrazione ci siamo insospettiti. Non abbiamo avuto risposte sulla situazione dei lavoratori da marzo e quindi significa una cassa integrazione per poter gestire in modo indolore il residuo e chiudere tutti gli stabilimenti. Abbiamo provato a dire di sospendere il piano prospettando il disastro. Si sono riservati un’ora di verifiche, sono ritornati e hanno detto che useranno 1500 lavoratori per fare formazione. Per quale finalità? Era solo un modo per dirci di no“.

Un punto di rottura che a detta dei sindacati lascia la palla nelle mani del governo: “Si assumeranno” – continua Palombella – “Una grossa responsabilità. Il re è nudo“.