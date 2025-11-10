Accesso Archivi

Garante Privacy, Schlein: “Quadro desolante, si dimetta l’intero consiglio”

La Segretaria Elly Schlein (photo Cecilia Fabiano / LaPresse)
LaPresse
“E’ necessario un segnale forte di discontinuità”

“Sta emergendo un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione dell’Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di discontinuità. Io penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell’intero consiglio. Le inchieste giornalistiche di Report hanno rivelato un sistema gestionale opaco, caratterizzato da numerosi conflitti di interesse e da una forte permeabilità alla politica. Senza un azzeramento e una ripartenza sarà impossibile ricostruire la fiducia dei cittadini nell’istituzione che deve tutelarne i diritti e assicurare la necessaria terzietà del collegio, anche rispetto alla politica”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

