Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 27 ottobre 2025

Ultima ora

Regione Marche, incursione Pro Pal nella prima seduta del Consiglio

Regione Marche, incursione Pro Pal nella prima seduta del Consiglio
LaPresse
LaPresse

Attivista chiede di interrompere i rapporti con Israele

Incursione Pro Pal durante il Consiglio regionale delle Marche ad Ancona. La prima seduta è stata aperta da Andrea Cardilli (FdI) come presidente provvisorio in attesa dell’elezione, durante la seduta in corso, di quello effettivo. Durante i saluti e la presentazione di consiglieri e assessori un’attivista Pro Pal è intervenuta dal pubblico sventolando una bandiera della Palestina e chiedendo che la Regione Marche di interrompere “i rapporti con Israele” e che “venga riconosciuto lo Stato palestinese”. L’attivista che ha proseguito durante l’intervento del presidente protempore è stata accompagnata fuori dall’aula dal personale della vigilanza presente nell’emiciclo di Palazzo Leopardi in Ancona. Intanto, fuori dalla sede della Regione, è presente un picchetto del Coordinamento Marche per la Palestina. 

© Riproduzione Riservata